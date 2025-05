Napoli trema | scossa di terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei Evacuata la Federico II

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi i Campi Flegrei, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. L’evento, registrato a una profondità di tre chilometri dall’Ingv, ha fatto tremare anche Napoli, portando all'evacuazione dell'Università Federico II. La popolazione è in allerta mentre si valutano i possibili danni.

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita nell’area dei CampiFlegrei, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Lo rivela l’Ingv. L’evento bradisismico, a una profondità di tre chilometri, è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli.scossa di terremoto ai CampiFlegrei, Evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Nel frattempo, continua l’evacuazione dei piani superiori dell’edificio.L'articolo Napolitrema: scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai CampiFlegrei. Evacuata la Federico II Secolo d'Italia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli trema: scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Evacuata la Federico II

