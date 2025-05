Napoli trema | scossa di terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei Evacuata la Federico II stop ai treni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. L'INGV segnala che si tratta di uno sciame sismico. A Napoli, l'evento ha portato all'evacuazione dell'Università Federico II e alla sospensione dei treni, creando apprensione tra la popolazione.

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita nell’area dei CampiFlegrei, con epicentro a una profondità di tre chilometri nel Golfo di Pozzuoli. Lo rivela l’Ingv, chiarendo che la scossa si inserisce in uno sciame sismico. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli, da piazza Garibaldi al Vomero. Il terremoto ai CampiFlegrei ha fatto sentire i suoi effetti anche nei Comuni dell’area Nord di Napoli, come Melito, Mugnano, Casalnuovo. Dopo la prima scossa, registrata alle 12.07, ne è stata avvertita un’altra alle 12.22. In questo caso la magnitudo è stata di 3.5. Poco prima della scossa più forte, invece, ne era stata registrata una di magnitudo 2.1. Complessivamente sono otto le scosse registrate finora.Sciame sismico ai CampiFlegrei: Musumeci convoca un verticeIl ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato per oggi pomeriggio a Roma un vertice con i capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia per una verifica delle attività di ricognizione tecnica nell’area dei CampiFlegrei. 🔗Leggi su Secoloditalia.it