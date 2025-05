Napoli tra scudetto e mercato | speculazioni su Conte e futuro di Osimhen

Nel culmine della stagione di Serie A, il Napoli è in corsa per il titolo, consapevole delle sfide imminenti. Mentre la lotta per lo scudetto si intensifica, si susseguono speculazioni sul futuro di Victor Osimhen e sull’eventuale arrivo di Antonio Conte. Ogni decisione potrebbe rivelarsi cruciale per il destino della squadra partenopea.

Nel clima di sfide che contraddistingue la Serie A in questa fase decisiva del campionato, il Napoli si prepara a difendere con tenacia la posizione di vertice. La squadra napoletana si trova attualmente a un solo punto dall'Inter e, con le ultime giornate alle porte, ogni mossa assume un valore strategico fondamentale. In questo scenario,

