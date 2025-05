Napoli scudetto ancora possibile | Conte punta sulla resilienza Il precedente del 2012 come ispirazione

Nonostante la recente sconfitta contro il Genoa, il Napoli non ha intenzione di arrendersi nella corsa allo scudetto. Antonio Conte punta sulla resilienza della sua squadra, traendo ispirazione dal successo del 2012. La sfida continua e il vantaggio sui rivali è ancora alla portata. La determinazione del Napoli è pronta a risollevarsi e sorprendere.

La doccia fredda contro il Genoa ha rallentato la corsa del Napoli, ma non l'ha fermata. Il day after è stato più sereno: la squadra di Antonio Conte conserva un punto di vantaggio sull'Inter e rimane pienamente padrona del proprio destino. È quanto raccontano i colleghi di la Repubblica Napoli, evidenziando come la parola d'ordine a Castel Volturno sia una: resilienza.Per i bookmaker, gli azzurri restano i favoriti per la vittoria finale dello scudetto (quota 1.30), con il sorpasso interista quotato a 3.50. La delusione è stata immediatamente incanalata in spirito di reazione. Lo dimostrano le parole di Scott McTominay: «Restiamo calmi, sapevamo che sarebbe stata dura».sulla stessa linea Giacomo Raspadori: «Due finali da vincere.