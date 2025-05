Napoli scossa fortissima di terremoto avvertita ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, ha colpito Napoli e i Campi Flegrei poco prima delle 12.10. Il tremore è stato avvertito in diversi comuni della provincia e in molte zone del capoluogo, compreso il centro città, suscitando paura e preoccupazione tra i residenti.

Una fortissimascossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e in provincia poco prima delle 12.10. La scossa è stata particolarmente avvertita nei comuni dei CampiFlegrei e nei quartieri della zona occidentale del capoluogo, ma anche nel centro cittadino. La scossa sarebbe di magnitudo 4.4, secondo una stima diffusa dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. (in aggiornamento)L'articolo Napoli, scossafortissima di terremotoavvertita ai CampiFlegrei proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online

