Napoli Poggioreale | controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari Droga e un’arma nei vani degli ascensori

A Poggioreale, i carabinieri hanno svolto un blitz nelle palazzine popolari del “Connolo”, rinvenendo droga pronta per la vendita e un'arma nei vani degli ascensori. Durante l'operazione di controllo, sono stati effettuati sequestri e denunce, evidenziando la presenza inquietante di attività illecite nella zona.

Droga e pistola nei vani ascensore del “Connolo”: blitz dei Carabinieri a Poggioreale, sequestri e denunce.Droga pronta per essere venduta e un’arma per “difenderla”. Siamo a Poggioreale e i Carabinieri della locale compagnia stanno effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio. Nella lente del controlli le palazzine di edilizia popolare del “Connolo”. I Carabinieri effettuano diverse perquisizioni senza tralasciare le aree comuni. Nei vani di due ascensori, sopra le luci ormai fuori uso, i militari trovano e sequestrano 139 dosi di hashish, 697 dosi di crack e 24 dosi di cocaina per un peso complessivo 534 grammi. A far compagnia al più di mezzo chilo di stupefacente già pronto per la vendita al dettaglio una pistola Swith & Wesson e 6 proiettili 357 magnum.I Carabinieri hanno effettuato anche dei controlli al codice della strada e sequestrato 7 scooter. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

