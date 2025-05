Napoli parabola Billing | da eroe contro l' Inter a capro espiatorio con il Genoa

Napoli, 13 maggio 2025 - Philip Billing, da eroe con il pareggio all'ultimo respiro contro l'Inter, è improvvisamente diventato il capro espiatorio dopo il mezzo passo falso contro il Genoa. Un destino beffardo per un giocatore che aveva acceso le speranze dei tifosi azzurri, ora messo in discussione in un momento cruciale della stagione.

Napoli, 13 maggio 2025 - Da potenziale uomo della svolta in occasione del pareggio all'ultimo respiro contro la rivale diretta Inter ad altrettanto potenziale emblema del mezzo passo falso che potrebbe costare tanto, se non tutto, al Napoli: il protagonista è Philip Billing, diventato - suo malgrado - il simbolo del deludente 2-2 Interno contro il Genoa che rischia di complicare parecchio la corsa scudetto degli azzurri. I cambi della discordia di Conte In realtà, mai come quest'anno i fatti dell'alta classifica si intrecciano a doppia mandata con quelli delle zone meno nobili e non solo per la maxi contemporaneità quasi totale del penultimo turno di Serie A. Merito (o demerito, a seconda dei punti di vista) delle vittorie nell'ultima giornata di Venezia ed Empoli (oltre a quella ormai ininfluente di un Monza già retrocesso) che hanno aggiunto pepe a quella che già è un'autentica bagarre che coinvolge pure Lecce, Parma, Verona e Cagliari: metà di questo drappello di (nuove?) pericolanti sarà avversaria del Napoli in ciò che resta del campionato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net