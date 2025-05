Napoli offerti 35 milioni + 5 di bonus allo Shakhtar per Sudakov Moretto

Il Napoli è attivamente coinvolto sul mercato, puntando su Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Classe 2002, Sudakov ha messo a segno 13 gol tra campionato e Champions League. Gli azzurri hanno presentato un'offerta di 35 milioni, più 5 di bonus, per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

Il giornalista Matteo Moretto ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:«Il Napoli ha presentato un'offerta verbale alloShakhtar Donetsk di 35 milioni + 5 di bonus pagabili in cinque anni per Sudakov, centrocampista offensivo che è un obiettivo degli azzurri. Ma bisognerà capire se il Napoli procederà con la trattativa fino alle firme. Però vi confermo che il Napoli è molto interessato al giocatore».