Napoli nuovi guai per Conte | che tegola per il tecnico

Nuovi guai per Antonio Conte, tecnico del Napoli, che si trova ad affrontare una situazione complessa a pochi giorni dalla sfida con il Parma. Dopo il deludente pareggio 2-2 contro il Genoa, l'Inter ha ridotto il distacco in classifica, intensificando la pressione su una squadra già in difficoltà.

Napoli, nuova tegola per Antonio Conte: è un guaio per l'allenatore in vista del Parma, ora la situazione è complessaIl Napoli ha perso una ghiotta occasione domenica sera: contro il Genoa non è andato oltre il 2-2 ed ora ha visto l'Inter avvicinarsi ad una sola lunghezza per una sfida scudetto più aperta che mai. Contro il Parma non si può sbagliare più: serve necessariamente il successo per poter continuare a sognare il titolo.Due vittorie e sarà scudetto per i partenopei ma ora c'è timore per nuovi passi falsi degli azzurri e la beffa finale che lascerebbe ben più dell'amaro in bocca. E così a Castel Volturno si lavora alacremente in questa settimana che sarà fondamentale per il futuro del campionato di questo Napoli.Intanto non arrivano buone notizie per Antonio Conte. A Castel Volturno ci sono stati gli esami per Stanislav Lobotka, uscito ad inizio gara contro il Genoa.

