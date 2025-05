Napoli Lobotka out col Parma | confermato l'infortunio a rischio anche l'ultima giornata

Arrivano notizie preoccupanti per il Napoli: Stanislav Lobotka è ufficialmente out per la partita contro il Parma a causa di un infortunio. La sua condizione desti preoccupazioni anche in vista dell'ultima giornata di campionato. Tifosi e staff attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione del centrocampista slovacco, uscito prematuramente dal campo.

Novità in casa Napoli. Era atteso un aggiornamento in merito all`infortunio di Stanislav Lobotka, uscito dal campo nei minuti iniziali della. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Napoli, infortunio Lobotka: distorsione alla caviglia destra, i tempi di recupero - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è uscito anzitempo nell'ultimo match casalingo contro il Genoa a causa di un problema alla caviglia destra. Oggi il calciatore ha ... 🔗msn.com

