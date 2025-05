Napoli l’ex Inacio Pia sorpreso dal Genoa ma resta fiducioso | Da loro non me lo aspettavo ma resta tutto nelle sue mani

Inacio Pia, ex calciatore del Napoli e ora talent scout, esprime la sua sorpresa per il risultato contro il Genoa. Intervistato a Radio Marte durante Marte Sport Live, con fiducia analizza le sfide dei partenopei, sottolineando che il futuro resta nelle mani degli azzurri. Un commento che riflette ottimismo nonostante le difficoltà.

Napoli, l’ex Inacio Pia sorpreso dal Genoa ma resta fiducioso: «Da loro non me lo aspettavo, ma resta tutto nelle sue mani» A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, Inacio Pià, ex azzurro e talent scout, ha parlato della situazione in campionato dei partenopei e in particolare dell’ultimo match disputato contro il Genoa, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, l’ex Inacio Pia sorpreso dal Genoa ma resta fiducioso: «Da loro non me lo aspettavo, ma resta tutto nelle sue mani»

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, l’ex Inacio Pia sorpreso dal Genoa ma resta fiducioso: «Da loro non me lo aspettavo, ma resta tutto nelle sue mani» - Napoli, l’ex Inacio Pia sorpreso dal Genoa ma resta fiducioso: «Da loro non me lo aspettavo, ma resta tutto nelle sue mani» A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, Inacio Pià, ex azzurro e talent ... 🔗calcionews24.com

IL PENSIERO - Pià: "Il Napoli ha tutto nelle sue mani, a Parma serve un grande approccio" - “Dal punto di vista del calendario il Napoli ha tutto nelle sue mani, è normale che il pari col Genoa non ci voleva. Sono sincero, non mi aspettavo e non pensavo neanche che il Genoa potesse fare una ... 🔗napolimagazine.com

Inacio Pià: "Un brasiliano da suggerire al Napoli? Un nome oggi lo direi..." - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, operatore ed intermediario di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato da comunicato stampa: "Napoli primo i ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppia scomparsa, il figlio Benno Neumair resta carcere

Benno Neumair, il figlio dei coniugi bolzanini scomparsi il 4 gennaio, indagato per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori, resta in carcere, dove si trova da giovedì scorso.