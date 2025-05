Napoli interesse per un giovane spagnolo | occhio alla concorrenza italiana

Il Napoli intensifica l'attenzione su un giovane talento spagnolo, pronto a sfidare la concorrenza italiana. Giovanni Manna, direttore sportivo, è attivamente impegnato nel mercato, con ambizioni chiare per la prossima stagione. Tanti nomi sul tavolo, ma l'obiettivo è uno solo: rinforzare la squadra e puntare decisamente in alto.

La dirigenza del Napoli pronta a sfidare la concorrenza per il talento spagnolo, la situazione.Prosegue spedito il lavoro sul mercato da parte di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli ha diversi nomi in mente per la prossima stagione, e sembra più che intenzionato a centrare tutti gli obiettivi di mercato.È chiaro, quello di Kevin De Bruyne è al momento il nome che più fa brillare il taccuino del dirigente azzurro, ma Manna ha in mente anche altri prospetti. E se da un lato spiccano Sudakov o Jonathan David, com'è giusto che sia, dall'altro c'è un nome che potrebbe rappresentare una vera sfida per il Napoli.Gutierrez, è duello Napoli-Juve: la situazioneSi tratta di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001. In forza al Girona, Gutierrez ha giocato 36 partite tra campionato, Coppa del Re e Champions League, mettendo a referto 2 gol e sei assist.