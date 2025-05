Napoli-Inter in fiamme per lo scudetto | chi favoriscono gli arbitri

La lotta per il titolo in Serie A si infiamma con il Napoli e l'Inter pronti a darsi battaglia. Le polemiche riguardanti il ruolo degli arbitri si intensificano, portando tensione in un campionato già ricco di sorprese. Domenica dopo domenica, ogni partita si trasforma in uno scontro decisivo per la conquista dello scudetto.

Testa a testa per il campionato nella sua parte decisiva, non mancano le polemiche sui direttori di garaLa domenica di Serie A ha confermato, una volta di più, che quest’anno, in campionato, di scontato non c’è proprio niente. L’Inter è tornata a contatto nella corsa al titolo, facendo il suo dovere contro il Torino e approfittando del pareggio del Napoli contro il Genoa per riportarsi a -1, a due giornate dalla fine. Insomma è tutto ancora apertissimo.Napoli-Inter in fiamme per lo scudetto: chi favoriscono gli arbitri – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ci aspettano ultimi 180 minuti davvero al cardiopalma. Napoli atteso dagli impegni con Parma e Cagliari, ci saranno Lazio e Como per l’Inter. A questo punto, veramente difficile fare pronostici, possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Ogni dettaglio potrà fare la differenza, nel testa a testa e nel braccio di ferro a distanza tra Conte e Inzaghi. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Inter in fiamme per lo scudetto: chi favoriscono gli arbitri

