Napoli il primo acquisto estivo è già deciso | l’indizio di Conte

Il Napoli, in corsa per il titolo, prepara già il mercato estivo con un primo acquisto in vista. Dopo la vittoria contro il Lecce, un indizio rilasciato da Conte ha svelato dettagli interessanti. Le mosse della dirigenza partenopea promettono di rendere la prossima stagione ancora più competitiva. Scopriamo di più su questo colpo!

Dopo la partita vinta contro il Lecce, con il Napoli che conservava tre punti di vantaggio sull’Inter seconda a tre giornate dal termine, l’allenatore del . L'articolo Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, il primo acquisto estivo è già deciso: l’indizio di Conte

Come scrive forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Dopo la partita vinta contro il Lecce, con il Napoli che conservava tre punti di vantaggio sull’Inter seconda a tre giornate dal termine, l’allenatore del ...

Manna ha già definito il primo acquisto estivo, oggi l'occasione per osservarlo ancora meglio

Scrive areanapoli.it: Il primo colpo della SSC Napoli dovrebbe ... risultò uno dei protagonisti assoluti dei suoi. PUBBLICITÀ Il Napoli, con il suo acquisto, che andrà soltanto ratificato, si è assicurato uno ...

Napoli: colpo dalla Premier, è il regalo Scudetto per Conte

Si legge su calcionow.it: Quale sarà il prossimo acquisto del Napoli nella campagna trasferimenti estiva 2025? Ecco le ultime notizie con il giocatore che può arrivare direttamente dalla Premier League. Il Napoli si avvicina, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cagliari-Napoli 0-4 - poker azzurro e Conte è primo

Al 31' doppio cambio per Nicola che inserisce Makumbou e Pavoletti, per Piccoli e Marin. Spettacolo - Terza vittoria di fila per il Napoli che si impone con un netto 4-0 a Cagliari oggi 15 settembre nella quarta giornata della Serie A.