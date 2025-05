Napoli è il momento della verità | due vittorie per lo scudetto

Napoli si trova di fronte a un cruciale bivio: due vittorie potrebbero significare scudetto. A Castel Volturno, l'atmosfera è carica di determinazione e consapevolezza. Dopo il recente pareggio con il Genoa, il vantaggio sull'Inter è ridotto a un solo punto. Ora, battersi contro Parma e Cagliari diventa fondamentale per coronare un sogno atteso.

Tempo di lettura: 2 minutiA Castel Volturno si respira un’aria di determinazione, quella di chi sa che tutto è ancora nelle proprie mani. Dopo il pareggio contro il Genoa, che ha ridotto a un solo punto il vantaggio sull’Inter, in casa Napoli si è fatto quadrato. Due vittorie – contro Parma e Cagliari – separano gli azzurri da uno scudetto storico, forse il più sofferto degli ultimi anni.Antonio Conte, come sempre, ha già tracciato la rotta. Dopo la mezza frenata contro il Genoa, il tecnico ha ribadito con forza che il destino è tutto nelle mani della squadra. Il Napoli, con sei punti nelle ultime due giornate, sarebbe matematicamente Campione d’Italia, a prescindere dai risultati dell’Inter. Una prospettiva che accende l’entusiasmo dei tifosi, pronti a seguire la squadra anche al Tardini: secondo indiscrezioni, l’Osservatorio Nazionale dovrebbe autorizzare la trasferta dei sostenitori azzurri residenti in Campania. 🔗Leggi su Anteprima24.it