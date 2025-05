Napoli bimbo di 9 anni sfreccia in mini-moto tra la folla | denunciati i genitori

Un episodio inquietante si è verificato a Napoli, dove un bimbo di 9 anni è stato avvistato mentre sfrecciava a bordo di una mini-moto tra la folla nella zona pedonale di Largo Berlinguer. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno intervenuto, denunciando i genitori per mettere in pericolo il minore e gli altri cittadini.

Un bambino di soli 9 anni è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro mentre sfrecciava a bordo di una mini-moto con motore da 100cc nella zona pedonale di Largo Berlinguer, nel cuore del quartiere storico di San Giuseppe. Napoli, bimbo di 9 annisfreccia in mini-moto tra la folla: denunciati i genitori Il .L'articolo Napoli, bimbo di 9 annisfreccia in mini-moto tra la folla: denunciati i genitori Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia in mini-moto tra la folla: denunciati i genitori

Ne parlano su altre fonti

Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia con una mini moto tra i passanti - Ieri sera nel centro di Napoli un bambino di 9 anni sfrecciava tra i passanti nella zona pedonale di Largo Berlinguer in sella a una mini moto ... 🔗msn.com

Napoli, bambino di 9 anni in sella a una mini moto: denunciati i genitori - Tra la folla ci sono anche 2 carabinieri della compagnia Napoli Centro. Sono liberi dal servizio e tentano di fermare il toy centauro. Il bambino non ne vuole ... 🔗msn.com

Napoli, bambino di 9 anni in mini moto da pista su via Toledo, denunciati i genitori - Bambino di 9 anni guida una mini moto in una zona pedonale a Napoli, scappa dopo il tentativo di fermarlo da parte dei carabinieri ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.