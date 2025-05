Napoli bambino di 9 anni in mini moto da pista su via Toledo denunciati i genitori

A Napoli, un episodio di inciviltà ha visto un bambino di 9 anni al volante di una mini moto in piena zona pedonale, precisamente su via Toledo. Dopo aver tentato di fermarlo, i carabinieri hanno assistito alla fuga del giovane pilota. I genitori sono stati denunciati per il comportamento irresponsabile del loro figlio.

bambino di 9 anni guida una minimoto in una zona pedonale a Napoli, scappa dopo il tentativo di fermarlo da parte dei carabinieri. denunciati i genitori. 🔗Leggi su Fanpage.it

