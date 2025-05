Napoli Anguissa verso l’Arabia Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo

Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione. Nel contempo, il club azzurro ha messo nel mirino Ferguson come potenziale sostituto. Una mossa strategica che potrebbe ridisegnare il centrocampo partenopeo.

