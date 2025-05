Napoli al via i tirocini di inclusione sociale | 600 euro al mese per un anno

Il Comune di Napoli lancia i tirocini di inclusione sociale, un'opportunità per sostenere cittadini in difficoltà. Con un'indennità mensile di 600 euro per un anno, il programma mira a fornire formazione e esperienze lavorative, promuovendo l'inserimento attivo nella società e nel mercato del lavoro.

Il Comune di Napoli dà ufficialmente il via ai tirocini di inclusionesociale, una misura pensata per offrire formazione, esperienze lavorative e un sostegno economico a cittadini in difficoltà. Il programma, della durata di un anno, prevede un’indennità mensile di 600 euro finanziata interamente dal Comune, che si farà carico anche dell’assicurazione e delle buste .L'articolo Napoli, al via i tirocini di inclusionesociale: 600 euro al mese per un anno Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, al via i tirocini di inclusione sociale: 600 euro al mese per un anno

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, al via le richieste per 800 tirocini da 600 euro: il bando, come fare domanda e chi può partecipare - Il Comune di Napoli avvia i tirocini di inclusione sociale: un’opportunità concreta per costruire percorsi di dignità lavorativa. 🔗msn.com

Come funzionano i tirocini da 600 euro al Comune di Napoli: 5 ore di lavoro al giorno per un anno - Il Comune ha avviato 860 tirocini di inclusione sociale presso le imprese, retribuiti con 600 euro al mese. I candidati faranno colloqui con le Agenzie per il Lavoro. 🔗fanpage.it

Comune di Napoli: al via domande per 800 tirocini da 600 euro - Un'iniziativa volta a promuovere l’autonomia e il reinserimento attivo di persone in condizioni di fragilità economica e sociale ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.