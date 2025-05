Nannerl la sorella di Mozart in scena per dare voce alle donne invisibili di talento

Nannerl, la sorella di Mozart, sale sul palcoscenico per dare voce alle donne talentuose spesso dimenticate. La rassegna PARALLELO PRESENTE di Kaliscopio Teatro Off si avvia alla conclusione con "NANNERL. IL REGNO DI DIETRO", in programma sabato 17 maggio 2025 alle 20:45, con il collettivo DONOMA, composto da Federica Garavaglia, Mauro Milone e il performer Gabriele.

La rassegna PARalleLO PRESENTE di Kaliscopio Teatro Off sta per concludersi con il penultimo spettacolo: Nannerl. IL REGNO DI DIETRO sabato 17 maggio 2025 alle 20:45. Uno spettacolo del collettivo DONOMA composto dagli attori Federica Garavaglia e Mauro Milone, che insieme al performer Gabriele.

