Nando Pagnoncelli nominato presidente della Luiss School of Government

Il Consiglio di Amministrazione della LUISS, guidato da Giorgio Fossa, ha nominato Nando Pagnoncelli presidente della LUISS School of Government. Pagnoncelli porterà la sua esperienza per arricchire la formazione d'eccellenza offerta dalla scuola, focalizzata sui processi politici e sul decision-making in contesti sia pubblici che privati.

Il Cda dellaLuiss, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominatoNandoPagnoncellipresidentedellaLuissSchool of Government, la Scuola post-laurea dell'ateneo che offre una formazione d'eccellenza in materia di processi politici e decision-making, sia nel settore pubblico sia nel privato.'Pagnoncelli, tra i principali esperti in opinione pubblica a livello nazionale - si legge in una nota dell'università - è presidente di Ipsos Italia, istituto leader nelle ricerche di mercato, presente in 90 Paesi. Nel corso della sua carriera, ha diretto o supervisionato oltre 2.500 sondaggi pubblicati dai media, più di 1.800 ricerche elettorali e di citizen satisfaction in singoli comuni, province o regioni e oltre 500 sulla reputazione di aziende nazionali e internazionali. Collabora con testate e programmi tv nazionali, è attivo nella formazione universitaria e nel terzo settore ed è autore di numerosi saggi e pubblicazioni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nando Pagnoncelli nominato presidente della Luiss School of Government

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nando Pagnoncelli nominato presidente della Luiss School of Government - Nando Pagnoncelli, esperto in opinione pubblica, guida la Luiss School of Government per formare futuri leader. 🔗quotidiano.net

Pagnoncelli nuovo presidente della Luiss School of Government - Il Cda della Luiss, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato Nando Pagnoncelli presidente della Luiss School of Government, la Scuola post-laurea dell'ateneo che offre una formazione d'eccellenza in m ... 🔗msn.com

I sondaggi di Nando Pagnoncelli: Trump, Gaza e l'economia al tempo del governo Meloni - A DiMartedì i sondaggi di Nando Pagnoncelli su salari, inflazione, tasse. Per la maggioranza delle persone, non ci sono passi in avanti sull'economia in Italia. Sulla questione Trump, è più elevata la ... 🔗la7.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Università: Luiss-Engineering - nuova cattedra in 'Ai climate change'

La Chair in 'AI & Climate Change' consolida ulteriormente la partnership tra Luiss ed Engineering su tematiche relative all’innovazione e conferma l’attenzione dell’Ateneo sui temi relativi al digitale e al cambiamento climatico.