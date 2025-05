Musicarerum 2024-2025 decimo e conclusivo appuntamento il mondo della Liuteria

Un evento speciale che celebra il decimo e conclusivo appuntamento di Musicarerum 2024-2025, dedicato al mondo della liuteria. Giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 19:00, il Convento dei Padri Riformati di Pulsano (TA) ospiterà un incontro-concerto con il liutaio Angelo Vailati e il chitarrista M° Domenico Susca, un viaggio affascinante tra arte e musica.

Tarantini Time QuotidianoGiovedì 15 maggio 2025, alle ore 19:00, presso il Convento dei Padri Riformati di Pulsano (TA), si terrà l’incontro-concerto dal titolo “Il mondodellaLiuteria”, con la partecipazione del liutaio Angelo Vailati e del chitarrista M° Domenico Susca.Un evento speciale che condurrà il pubblico in un viaggio affascinante tra arte Liuteria e musica colta, alla scoperta del dialogo profondo tra lo strumento e chi lo suona. In un tempo che accelera ogni gesto, ci si fermerà ad ascoltare la voce del legno e della tradizione, in un intreccio di suono, parola e bellezza artigianale.L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Pulsano, con la partecipazione dell’assessore alla cultura Antonella Lippolis, e rientra nel cartellone Musicarerum, diretto dal M° Domenico Susca. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Musicarerum 2024-2025, decimo e conclusivo appuntamento “il mondo della Liuteria”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Università - Tor Vergata tra le top 400 al mondo secondo il Qs world rankings 2025

Oppure le citations per faculty, dove Roma Tor Vergata sale alla 287° posto (dato precedente 367°). lavoro - L'edizione 2025 della QS world university rankings, vede l'Università di Roma Tor Vergata salire al 393° posto al mondo e al 12° in Italia (dato precedente 14°), con un balzo in salita record di ben 96 posizioni, rispetto alla precedente rilevazione globale, che vedeva l’università al 489° posto.