Musica teatro e cinema | a Vimercate il Festival Sottocasa

Scopri il Festival Sottocasa a Vimercate, una rassegna imperdibile di musica, teatro e cinema che trasformerà Villa Sottocasa in un palcoscenico vibrante. Fino alla fine dell'estate, questo evento offrirà un'ampia varietà di spettacoli per intrattenere e coinvolgere la comunità, creando atmosfere magiche sotto il cielo di primavera e estate.

Musica, teatro e cinema in una rassegna che fino a quest'estate promette di accendere la città.Il comune di Vimercate presenta il FestivalSottocasa, la nuova rassegna primaverile ed estiva che animerà gli spazi all'aperto di Villa Sottocasa. Il Festival si articolerà in due momenti distinti.

