Musica ScarlattinJazz | emozioni tra classico e improvvisazione a San Marcellino

Giovedì 15 maggio, alle ore 19, la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo ospiterà "ScarlattinJazz", un'incantevole fusione di emozioni tra il classico e l'improvvisazione. Con ingresso libero, il concerto presenterà elaborazioni inedite di temi musicali di Alessandro e Domenico Scarlatti, offrendo una nuova prospettiva su questi grandi compositori. Non mancate!

Giovedì 15 maggio ore 19, con ingresso libero nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si terrà il concerto “ScarlattinJazz”, elaborazioni e trasformazioni orchestrali inedite a partire da temi Musicali di Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti: ne è autore, insieme a suoi brani originali, Bruno Persico, poliedrico musicista, compositore e arrangiatore napoletano che si muove creativamente tra forma classica, invenzione e improvvisazione, e che per l’occasione sarà al pianoforte e dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti. Dopo la calorosa partecipazione di pubblico ai precedenti appuntamenti della rassegna “Scarlatti 300 – ed. 2025 dei Concerti per Federico”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura, l’omaggio continua e si estende a un altro grande della dinastia Musicale degli Scarlatti, Domenico, figlio di Alessandro, celebre per la formidabile raccolta delle sue Sonate per tastiera, vertice di inesauribile invenzione. 🔗Leggi su Ildenaro.it

