Musica per la libertà | a San Vito un concerto per Alberto Trentini

La musica si fa strumento di libertà e solidarietà con il concerto dedicato ad Alberto Trentini, cittadino italiano detenuto in Venezuela. L'evento si terrà giovedì 22 maggio alle 18 sotto la Loggia del Municipio di San Vito al Tagliamento, un momento di unione e speranza per richiamare l'attenzione sulla sua situazione.

