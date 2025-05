Musica nel mondo Eugenio Bennato fa tappa a Poderia il 16 maggio

Venerdì 16 maggio, Eugenio Bennato incanterà il pubblico con il suo concerto nel piazzale della Chiesa di Santa Sofia a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. Questo evento è parte dei festeggiamenti dedicati alla patrona Santa Sofia e una tappa del suo tour "Musica del Mondo", promettendo una serata indimenticabile di emozioni e tradizione.

Si terrà venerdì 16 maggio il concerto di EugenioBennato nel piazzale della Chiesa di Santa Sofia a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. L'evento rientra nei solenni festeggiamenti religiosi e civili dedicati alla patrona Santa Sofia e rappresenta una delle tappe del tour "Musica del mondo".

Musica, Eugenio Bennato: il nuovo tour tra tradizione napoletana e influenze folk - Eugenio Bennato annuncia le prime tappe del tour estivo dedicato a “Musica del mondo”, il nuovo album pubblicato lo scorso 10 gennaio. Una tournée che prende forma attorno all’universo sonoro del disc ... 🔗ildenaro.it

Eugenio Bennato ospite di “Orbite. Musiche intorno al mondo” - NARDO’ - Sabato 17 maggio (ore 20:30 | ingresso 20-15-10 euro | ticket su Dice.fm) al Teatro Comunale di Nardò con il concerto del quartetto del cantautore, musicista e polistrumentista Eugenio Bennat ... 🔗lecceprima.it

Sabato 17 maggio Eugenio Bennato per “Orbite. Musiche intorno al mondo” al Teatro Comunale - NARDO' (Lecce) - Sabato 17 maggio (ore 20:30 | ingresso 20-15-10 euro | ticket su Dice.fm) al Teatro Comunale di Nardò con il concerto del quartetto del ... 🔗corrieresalentino.it

