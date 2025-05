Musica dibattiti sfilate di moda e street food | torna la Fiera di Mirandola

Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio. Musica, dibattiti, sfilate di moda e delizie di street food animeranno il cuore della città, offrendo un mix di tradizione e innovazione per tutti i visitatori.

Mirandola si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la 221esima edizione della storica Fiera Campionaria, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 maggio nel cuore della città. Un evento che, fedele alle sue radici, continua a rinnovarsi proponendo un programma.

