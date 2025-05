Musica dal palco di Amici a Dove Finiscono I Sogni? | il primo EP di Jacopo Sol

Dopo il successo a "Amici 24", Jacopo Sol debutta con il suo primo EP "Dove Finiscono I Sogni", pubblicato da Island Records (Universal Music Italy). Questo progetto racchiude le esperienze e le emozioni di un giovane artista, pronto a conquistare il pubblico con la sua sensibilità unica e il suo talento.

Tra i volti più apprezzati di Amici 24, Jacopo Sol è pronto a pubblicare “DoveFiniscono I Sogni?” il suo primo EP per Island Records (Universal Music Italy): un progetto che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni. Il progetto, annunciato durante la semifinale di Amici 24 e già disponibile in pre-order al link https:Jacoposol.lnk.toDoveFinisconoiSogni?, sarà fuori da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme.I brani “Complici”, “Di Tutti” ed “Estremo” – già presentati nel programma – hanno messo in luce una scrittura autentica, capace di raccontare l’amore nella sua forma più nuda e contraddittoria.C’è passione, c’è rabbia, ma soprattutto una bellezza inquieta che tiene tutto in equilibrio. In “Estremo”, singolo manifesto del progetto, “l’amore è un male a cui non c’è rimedio”: non una carezza, ma una scossa. 🔗Leggi su Ildenaro.it