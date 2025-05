Musica balli e cultura | si alza il sipario sull’Interamna Swing Festival

Si alza il sipario sull'Interamna Swing Festival, un evento unico in Umbria dedicato a musica, balli e cultura. Dal 16 al 18 maggio, presso la Musical Academy di Terni, la scuola di ballo The Swing Club offre un'opportunità imperdibile per gli appassionati. Patrocinato dal comune di Terni, il festival promette divertimento e socialità per tutti.

La scuola di ballo The Swing Club apre il sipariosull'InteramnaSwingFestival. Patrocinato dal comune di Terni, il Festival è in programma dal 16 al 18 maggio presso la Musical Academy di Terni. "Un evento inedito per la città e unico attualmente in Umbria – dicono gli organizzatori - sui balli.

