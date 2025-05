Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

La buona musica torna protagonista nel cuore antico di Napoli con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street Jazz Club. Martedì 13 maggio si apre con The Pariamient - Concerto e Jam, seguito mercoledì 14 dal Daniela Soul Project. Giovedì 15, ancora emozioni con lo Swing In di Sergio. Non perderti questi eventi imperdibili!

Nuova settimana all'insegna della buona Musica al BourbonStreet Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte martedì 13 maggio con The Pariamient - Concerto e Jam, mentre mercoledì 14 arriva il Daniela Soul Project.Si prosegue giovedì 15 maggio con lo Swing In di Sergio. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Approfondimenti da altre fonti

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte martedì 13 maggio con The Pariamient - Concerto e Jam, mentre mercoledì ... 🔗napolitoday.it

Musica, shopping e spettacoli. Il centro di Imola prova a rifiorire: “Inizia un mese ricco di eventi” - Cresce l’entusiasmo a una settimana dall’arrivo del Circus, folla in piazza per la festa degli acquisti. Applausi per Gioele Dix e Andrea Di Marco presentati da Federica Masolin e Mara Sangiorgio ... 🔗msn.com

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - Nuova settimana all'insegna della buona musica e delle celebrazioni della Giornata Internazionale del Jazz al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte ... 🔗napolitoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gli ospiti di questa settimana a 'La Volta Buona' con Caterina Balivo: emozioni, musica e teatro su Rai 1

Il programma 'La Volta Buona', condotto da Caterina Balivo e in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 1, apre la settimana con contenuti emozionanti e ospiti d’eccezione.