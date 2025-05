Musetti-Zverev | dove vederla in tv

Scopri dove seguire in diretta la sfida di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia! Dopo un percorso brillante in questa stagione sulla terra rossa, il giovane tennista cerca un altro traguardo. Non perdere l'emozione del suo match di mercoledì 14 maggio, in diretta televisiva. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita!

Roma, 13 maggio 2025 – Finale Montecarlo, semifinale Madrid, per ora quarti di finale a Roma. La campagna terraiola di Lorenzo Musetti è stata fino a qui eccellente e nella giornata di mercoledì 14 maggio servirà un altro passo per conquistare un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia. Sconfitto Daniil Medvedev, al termine di una partita molto solida per gioco e mentalità, Musetti affronterà il tedesco Alexander Zverev, remake dei quarti di finale del torneo Olimpico di Parigi 2024. In palio un posto nei migliori quattro al Foro Italico di Roma. I precedenti. Non era facile per Musetti affrontare Medvedev, che lo aveva sconfitto due volte sul veloce. Ma la versione 2025 di Lorenzo, sulla scia del 2024, è sempre migliore, con qualità tennistica ma soprattutto maturità mentale. Lo ha dimostrato nella lunga sospensione per pioggia sul match point contro il russo, con tre ore di stop per poi giocare un solo punto, quello della vittoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musetti-Zverev: dove vederla in tv

