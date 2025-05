Musetti-Zverev ATP Roma 2025 | orario programma tv streaming

Lorenzo Musetti continua a brillare nel tennis mondiale, raggiungendo i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 al Foro Italico. Dopo vittorie contro Otto Virtanen e Brandon Nakashima, l’azzurro ha superato anche Daniil Medvedev. Scopri orari, programmazione TV e opzioni di streaming per seguire il suo cammino.

Lorenzo Musetti continua a sognare in grande anche al Foro Italico e accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro, dopo aver battuto nei primi turni il finlandese Otto Virtanen e lo statunitense Brandon Nakashima, ha sconfitto in due set agli ottavi anche il russo Daniil Medvedev confermandosi uno dei tennisti più in forma sulla terra battuta dopo la finale di Montecarlo e la semifinale di Madrid. Il toscano, numero 9 del ranking mondiale, affronterà mercoledì 14 maggio il tedesco Alexander Zverev con in palio un posto in semifinale contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Jack Draper. La parte bassa del tabellone è ormai di altissimo livello e ogni match si preannuncia estremamente interessante, ma Musetti ha ormai le carte in regola per giocarsela con tutti se dovesse reggere a livello fisico dopo tutte queste partite in poche settimane. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Zverev, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Ne parlano su altre fonti

Musetti-Zverev all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming

Da sport.sky.it: Musetti a caccia della sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d'Italia: il carrarino sfiderà in sessione serale (non prima delle 20.30) sul Centrale di Roma il campione in carica e ...

Musetti-Zverev, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

oasport.it scrive: Lorenzo Musetti continua a sognare in grande anche al Foro Italico e accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. L'azzurro, dopo aver ...

Internazionali Roma, il programma del 14 maggio: da Musetti-Zverev a Alcaraz-Draper. Orario e dove vederli in tv

Segnala msn.com: Seconda settimana a Roma per gli Internazionali BNL d'Italia. Lorenzo Musetti scenderà in campo, mercoledì 14 maggio, sul Campo Centrale per il quarto di finale contro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ATP Indian Wells 2025: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al terzo turno

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti avanzano al terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, giocato su campi in cemento con un montepremi di 13.