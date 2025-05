Musetti tre ore di stop per la pioggia e poi batte Medvedev in due set

Lorenzo Musetti centra una straordinaria vittoria agli Internazionali di Roma, superando Daniil Medvedev in due set, 7-5, 6-4, dopo una pausa di tre ore a causa della pioggia. Grazie a colpi magistrali e alla capacità di gestire la pressione, l'azzurro si guadagna un posto nei quarti di finale, dimostrando grande maturità sul campo.

Lorenzo Musettibatte Daniil Medvedev agli Internazionali di Roma di tennis. L'azzurro ha così raggiunto i quarti di finale col punteggio di 7-5, 6-4, sfoderando alcuni dei suoi colpi migliori e sfruttando gli errori dell'avversario. Merito del campione anche la capacità di mantenere i nervi saldi di fronte agli stop per la pioggia, in particolare quello arrivato sul suo match point. Dopo tre ore di attesa, l'urlo di gioia. Il toscano, numero 9 del mondo, ora affronterà il vincente della sfida tra Zverev, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, e il francese Anthony Fils, numero 14 del ranking e 13 del tabellone. A parlare dello stop per la pioggia e delle possibili ripercussioni sulla concentrazione di Musetti è stato, nelle scorse ore, Vincenzo Santopadre, ex campione nonché ex coach di Matteo Berrettini.

