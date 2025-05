Musetti superbo | batte Medvedev in due set e vola ai quarti

Lorenzo Musetti scrive un'altra pagina memorabile al Foro Italico, battendo Daniil Medvedev in due set. Dopo una sorprendente interruzione per pioggia proprio sul match point, il giovane talento italiano riprende il controllo del match e conquista l'accesso ai quarti di finale. Ecco tutti i dettagli di questa entusiasmante sfida!

Dopo una clamorosa interruzione per pioggia sul match point, Lorenzo Musetti torna in campo e chiude con una netta vittoria contro Daniil Medvevev: ecco cos'è successo al Foro Italico 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Musetti superbo: batte Medvedev in due set e vola ai quarti

Approfondimenti da altre fonti

Musetti superbo: batte Medvedev in due set e vola ai quarti - Dopo una clamorosa interruzione per pioggia sul match point, Lorenzo Musetti torna in campo e chiude con una netta vittoria contro Daniil Medvevev: ecco cos'è successo al Foro Italico ... 🔗ilgiornale.it

Lorenzo Musetti batte Medvedev agli Internazionali d’Italia e vola ai quarti: una vittoria storica sotto la pioggia - Storica vittoria di Lorenzo Musetti contro Daniil Medvedev a Roma: superato il russo con un 7-5 6-4 e conquistati i quarti di finale. 🔗quilink.it

Musetti non si ferma, batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma - Musetti prosegue la marcia al Foro Italico, sconfitto Medvedev in due set. Partita sospesa per oltre tre ore causa pioggia sul match point azzurro, ma con freddezza Lorenzo ha chiuso al primo punto: 7 ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti è super - vola in semifinale al Queen's

Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra. Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra Spettacolo - Lorenzo Musetti vola in semifinale al torneo Atp del Queen's, sull'erba di Londra.