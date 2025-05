Musetti supera Medvedev e vola ai quarti degli Internazionali d' Italia

Lorenzo Musetti conquista i quarti degli Internazionali d'Italia, superando l'ex campione Daniil Medvedev in un'emozionante sfida alla Grand Stand Arena. Con un punteggio di 7-5, 6-4, il tennista azzurro ha dimostrato grande determinazione, mentre il russo ha faticato a ritrovare il suo miglior gioco. Un incontro avvincente, punto dopo punto.

Lorenzo Musetti da favola alla Grand Stand Arena. Il tennista azzurro infatti supera in due set l'ex campione di Roma Medvedev in due set terminati 7-5, 6-4. Musetti parte subito bene mentre Medvedev mostra di aver perso lo smalto dei tempi migliore. Il primo set scivola via punto a punto

Musetti non si ferma, batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma - L’italiano prosegue la marcia al Foro Italico, sconfitto Medvedev in due set. Partita sospesa per oltre tre ore causa pioggia sul match point azzurro, ma con freddezza Lorenzo ha chiuso al primo punto ... 🔗msn.com

Lorenzo Musetti batte Medvedev e due ore di attesa per pioggia: 'Muso' vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, sfiderà Fils o Zverev - TENNIS, MASTERS ROMA - Lorenzo Musetti batte per la prima volta in carriera Daniil Medvedev e trova l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia ... 🔗eurosport.it

Musetti superbo: batte Medvedev in due set e vola ai quarti - Dopo una clamorosa interruzione per pioggia sul match point, Lorenzo Musetti torna in campo e chiude con una netta vittoria contro Daniil Medvevev: ecco cos'è successo al Foro Italico ... 🔗msn.com

Musetti vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: battuto Nakashima, ora sfida a Medvedev

Lorenzo Musetti brilla agli Internazionali d'Italia 2025 e conquista l’accesso agli ottavi di finale.