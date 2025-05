Musetti supera Medvedev 7-5 Paolini rimonta e Sinner sfida Cerundolo a Roma

Lorenzo Musetti trionfa su Daniil Medvedev con un sofferto 7-5, mentre Martina Paolini ribalta la situazione in un match entusiasmante. Intanto, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Cerundolo a Roma, promettendo sfide mozzafiato per gli appassionati di tennis. La tensione e la determinazione degli azzurri stanno tenendo alta l'attenzione nel circuito internazionale.

Nel corso di un match estremamente combattuto, Musetti ha avuto la meglio su Medvedev con il punteggio di 7-5, dopo aver concluso il set in regime di parità. L'azione, caratterizzata da scambi intensi, ha visto il turno di servizio dominare fino all'ottavo gioco, permettendo di mantenere un equilibrio sostanziale prima dell'intervento decisivo del toscano

