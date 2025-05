Musetti show agli Internazionali | batte Medvedev e conquista i quarti

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, superando il russo Daniil Medvedev con un brillante 7-5, 6-4. Una prestazione straordinaria per il giovane tennista azzurro, che ora attende il vincitore della sfida tra altri due competitor. Entusiasmo e aspettative crescono per Musetti in questo Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 13 maggio, il russo Daniil Medvedev negli ottavi del Masters 1000 di Roma in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. Ora l'azzurro se la vedrà con il vincente della sfida tra il francese . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.