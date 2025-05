Musetti sfida Medvedev a Roma | la nuova ascesa in top ten negli Internazionali d’Italia 2025

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2025, dove sfiderà Daniil Medvedev in un match cruciale. Dopo aver conquistato un posto tra i primi dieci della classifica ATP, il giovane talento italiano è pronto a dimostrare il suo valore in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Una sfida che promette emozioni entusiasmanti.

Lorenzo Musetti rientra in campo durante gli Internazionalid’Italia2025, pronto ad affrontare una sfida importante nel prestigioso scenario del Masters 1000 di Roma. Il giovane tennista italiano, che ha recentemente fatto il suo ingresso tra le prime dieci della classifica ATP, si prepara a confrontarsi con il russo Daniil Medvedevnegli ottavi di finale, . L'articolo MusettisfidaMedvedev a Roma: la nuovaascesa in top ten negliInternazionalid’Italia2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Musetti sfida Medvedev a Roma: la nuova ascesa in top ten negli Internazionali d’Italia 2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Internazionali Roma diretta: Musetti alle 14 contro Medvedev, Paolini alle 13, dove vederle in chiaro (tv e streaming) - Dopo le vittorie contro Navone e De Jong, Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi, martedì 13 maggio, sul Centrale del Foro Italico ... 🔗ilmessaggero.it

Sinner oggi contro Cerundolo, Internazionali Roma diretta: Musetti alle 14 contro Medvedev, dove vederle in chiaro (tv e streaming) - Dopo le vittorie contro Navone e De Jong, Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi, martedì 13 maggio, sul Centrale del Foro Italico ... 🔗ilmessaggero.it

Internazionali, Musetti-Medvedev oggi in diretta - Il match - Oggi, martedì 13 maggio, Lorenzo Musetti affronta il russo Daniil Medvedev agli Internazionali di Roma. Segui il match in diretta ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti-Struff: orario, precedenti e dove vedere la sfida al Masters 1000 di Parigi-Bercy

Lorenzo Musetti torna in campo oggi al Masters 1000 di Parigi-Bercy, affrontando il tedesco Jan-Lennard Struff nel primo turno del torneo.