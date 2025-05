musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il roland garros e c è djokovic nel mirino…

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, con la rincorsa alla top 8 del ranking ATP che si intensifica in vista del Roland Garros. Dopo aver raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, il giovane tennista continua a brillare, affrontando anche Novak Djokovic nel suo cammino agli Internazionali d’Italia 2025.

Lorenzo Musetti si conferma uno dei tennisti più caldi del circuito e raggiunge i quarti di finale anche agli Internazionali d’Italia 2025, dopo aver fatto finale a Montecarlo e semifinale a Madrid in occasione dei primi due Masters 1000 sulla terra battuta della stagione. Il toscano continua dunque a mettere fieno in cascina per il ranking e resta in lizza per essere uno dei primi 8 del seeding al RolandGarros (in programma dal 25 maggio).L’azzurro, che aveva cominciato il torneo romano da numero 9 al mondo (best ranking), si sta rendendo protagonista di un esaltante testa a testa con Alex de Minaur per l’ottava posizione della classifica ATP anche se anche altri giocatori come Tommy Paul e Arthur Fils possono ancora rientrare in questa volata finale per le prime 8 teste di serie a Parigi. 🔗Leggi su Oasport.it