Musetti non si ferma batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma

Lorenzo Musetti continua la sua straordinaria corsa all'ATP di Roma, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev in due set, 7-5 6-4. Dopo aver affrontato ripetutamente l'ex numero uno del mondo senza successo, l’azzurro conquista finalmente i quarti di finale, segnando un momento decisivo nella sua carriera.

Roma, 13 maggio 2025 – Era sempre stato battuto, seppur sul veloce, e non era facile. Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, una storia che ora cambia. Il tennista azzurro sbarca ai quarti di finale del torneo di Roma dopo una partita esemplare e vinta in due set 7-5 6-4 contro la ragnatela russa. Superlativo Lorenzo nel primo set, decisivo con due break nel finale, ancora di più nel secondo, dove è subito scappato via ma ha dovuto gestire la pressione di tre ore di attesa sul match point causa pioggia. Alla fine, è bastato il primo punto per chiudere la contesa. Prosegue l'ottima campagna sul rosso di Musetti dopo Montecarlo e Madrid. Ora la sfida contro il vincente di Zverev-Fils.Il primo setLa tattica di Medveved è sempre la solita, ovvero imbastire la sua classica ragnatela di scambi da fondo campo, mentre Musetti è più abile nella variazione e nell’accelerazione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musetti non si ferma, batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma

