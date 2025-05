Musetti-Medvedev si vedrà sulla RAI oggi? Orario partite precedenti streaming

Oggi, Lorenzo Musetti torna protagonisti agli Internazionali d’Italia affrontando Daniil Medvedev, suo sfidante di turno. In questa edizione, il toscano cerca di riscattarsi nella storica cornice di Roma, dove Medvedev ha già assaporato il successo. Scopriamo insieme gli orari delle partite e come seguire il match in streaming su Rai.

Ancora Lorenzo Musetti, ancora Roma, ancora Internazionali d’Italia. Per il toscano nuova sfida, stavolta contro Daniil Medvedev, il russo che nella Capitale ha vissuto il suo primo e ultimo momento di gloria sulla terra rossa, due anni fa.Nel complesso la situazione dei precedenti è favorevole all’ex numero 1 del mondo, che ha vinto entrambi gli incontri del 2023, giocatisi sull’asse Toronto-Cincinnati in una particolare serie di sorteggi consecutivi. Questo, però, è il contesto favorevole del classe 2002 di Carrara, che è nel suo miglior momento della carriera, sulla superficie da lui più amata e con una tenuta fisica che è diventata di prima qualità.Il match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev si giocherà come terzo sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 14:00 e comunque dopo due doppi (di livello elevato, va detto). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Medvedev si vedrà sulla RAI oggi? Orario, partite precedenti, streaming

