Musetti match capolavoro contro Medvedev | Lorenzo vola ai quarti

LorenzoMusetti è sceso in campo contro il russo Daniil Medvedev per riuscire a raggiungere i quarti di finale al Foro Italico. Il nostro tennista arriva da un ottimo momento che gli ha permesso di entrare per la prima volta in top ten, al numero 9, ma l’avversario è di quelli tosti, anche se non attraversa il suo miglior momento in carriera.Il match inizia nel segno dei servizi: fino al 2-2 i due giocatori hanno perso solo 3 punti nei turni di battuta. La partita, interrotta da sporadici scrosci di pioggia, è molto divertente ed entrambi i tennisti sembrano in palla. Sul 4-4 Musetti sembra essere riuscito a svoltare il primo set con un break chirurgico. Ma quando va a servire per il set, il russo gioca un ottimo game in risposta: il “Muso”, dopo aver annullato due palle break, alla terza cede. 🔗Leggi su Thesocialpost.it