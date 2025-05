Musetti elimina Medvedev e raggiunge i quarti a Roma

Lorenzo Musetti conquista un'importante vittoria contro Daniil Medvedev e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Dopo quasi tre ore di attesa, il giovane carrarino, attualmente numero 9 al mondo, dimostra ancora una volta la sua maturità e determinazione sul campo di Roma.

Vittoria in due set per il carrarino, bravo a chiudere dopo quasi tre ore di interruzione Roma - Lorenzo Musetti non si ferma e per la prima volta in carriera raggiunge i quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Ennesima prova di maturità del 23enne carrarino, numero 9 del mondo, che sulla Gra

