Musetti contro Medvedev | dove vedere l' incontro in tv e diretta streaming

Musetti contro Medvedev: dove vedere l'incontro in TV e diretta streaming. Lorenzo Musetti sfida oggi, martedì 13 maggio, l'ex numero uno al mondo Daniil Medvedev agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia, con la speranza di avanzare ai quarti di finale nel prestigioso torneo romano sulla terra rossa.

Musetti vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: battuto Nakashima, ora sfida a Medvedev

Lorenzo Musetti brilla agli Internazionali d'Italia 2025 e conquista l’accesso agli ottavi di finale.