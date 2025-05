Musetti batte Medvedev a Roma con vittoria in due set e pausa da pioggia

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, superando il russo Daniil Medvedev con una vittoria in due set. Nonostante una pausa per la pioggia, il giovane tennista italiano ha dimostrato grande abilità e determinazione, segnando un importante traguardo nel prestigioso torneo dei Masters 1000 di Roma.

Lorenzo Musetti ha oltrepassato una nuova soglia dei Masters 1000 di Roma superando un avversario di spessore. Il giovane tennista italiano ha dominato la sfida contro il russo Daniil Medvedev, inscrivendosi così nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il match, giocato martedì 13 maggio, ha visto l'azzurro imporsi in due set, con risultati .

Internazionali Roma diretta: Musetti batte Medvedev (e la pioggia), Paolini va in semifinale, Alcaraz vola ai quarti

Dopo le vittorie contro Navone e De Jong, Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi, martedì 13 maggio, sul Centrale del Foro Italico ...

Roma, Musetti batte pioggia e Medvedev: Lollo trionfa dopo il lungo stop. Daniil aizza il pubblico poi lo zittisce

Internazionali d'Italia, Musetti sfata il tabù Medvedev in due set: prova di forza soprattutto mentale per Lorenzo, che trionfa dopo lo show del russo e la pausa per pioggia ...

Internazionali Roma 2025, Musetti batte Medvedev dopo un lungo stop per pioggia

La lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti che supera Daniil Medvedev (n°11 Atp ed ex n°1) e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internaziona ...

Musetti vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: battuto Nakashima, ora sfida a Medvedev

Lorenzo Musetti brilla agli Internazionali d'Italia 2025 e conquista l’accesso agli ottavi di finale.