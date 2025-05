musetti ai quarti più forte della pioggia e di medvedev impresa paolini è in semifinale

Lorenzo Musetti scrive una pagina storica al torneo degli Internazionali d'Italia, superando non solo Daniil Medvedev, ma anche un'imprevista interruzione per pioggia. La sua impresa lo catapulta in semifinale, mentre Jasmine Paolini raggiunge un traguardo altrettanto straordinario. Uno spettacolo di determinazione e talento nel cuore del tennis italiano.

AGI - Lorenzo Musetti vince anche contro la pioggia che ha interrotto per quasi tre ore la partita sul suo match point. Vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia eliminando per la prima volta in carriera Daniil Medvedev e raggiungendo per la prima volta i quarti agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha piegato il russo in due set (7-5 6-4) e ora aspetta il vincente tra Alexander Zverev e Arthur Fils. Musetti è il primo italiano della storia a raggiungere i quarti di finale in tre Master 1000 su terra della stagione (Montecarlo, Madrid e Roma) e questa vittoria lo porta anche verso un posto tra le prime otto teste di serie del Roland Garros e verso la certezza delle Nitto Atp Finals. Nel primo set "Lollo" come lo chiamavano i tifosi della Grand Stand Arena (a un certo punto è arrivato, scortatissimo, anche il calciatore dell'Inter Bastoni) ha breakkato Medvedev sul 4 pari subendo subito un controbreak (il primo servizio perso in questo torneo) e quindi ha di nuovo strappato il servizio al russo chiudendo 75. 🔗Leggi su Agi.it