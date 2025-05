musetti accede ai quarti più forte della pioggia e di medvedev impresa paolini è in semifinale

Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, superando Daniil Medvedev con un convincente 7-5, 6-4 nonostante una pioggia insistente. Intanto, la giovane Paolini conquista la semifinale, regalando emozioni e spettacolo sul campo. Ora Musetti attende il vincitore della sfida tra Fils e Zverev per il prossimo incontro.

AGI - Lorenzo Musetti accede ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Il carrarino ha sconfitto in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-4 e ora deve attendere di conoscere il vincente della sfida tra Fils e Zverev. La partita sulla Grand Stand Arena è stata anche interrotta sul match point del tennista azzurro per un violento nubifragio che si è abbattuto a Roma. La partita è ripresa dopo circa tre ore e Musetti è stato bravo a non perdere la concentrazione. Tensione tra Medvedev e il pubblico Prima dell'interruzione per maltempo, il russo, chiaramente nervoso e infastidito dal tifo sfrenato per il carrarino, si è lasciato andare a un siparietto col pubblico. Reo di averlo fischiato mentre al tempo stesso incitava con cori l'idolo di casa, fermato dalla pioggia a un punto dal successo che significa quarti di finale, il pubblico della Grand Stand Arena è stato più volte platealmente zittito dal russo, che si è portato l'indice alla bocca. 🔗Leggi su Agi.it