Muro crollato lungo la Sp 208 Il vice sindaco | Richiesto il ripristino immediato

Un muro di sostegno lungo la Sp 208, via Luigi Gori a Bibbiena, è crollato per circa 30 metri il 28 gennaio scorso. Oggi, 13 maggio, il vice sindaco ha richiesto il ripristino immediato dell’infrastruttura, ricevendo rassicurazioni dalla proprietà riguardo all'avvio dei lavori di ripristino.

