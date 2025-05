Murderbot

Murderbot è una commedia thriller di fantascienza che segue un cyborg, abilissimo nell'auto-hacking, alle prese con il rifiuto delle emozioni umane. Interpretato da Skarsgård, si ritrova coinvolto con i suoi vulnerabili clienti, mentre cerca di mascherare il proprio libero arbitrio e completare un incarico potenzialmente pericoloso. Un'avventura ricca di ironia e tensione!

