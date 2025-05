Muore sul balcone di casa | nonno Alberto aveva 91 anni Immediati i soccorsi ma il suo cuore si era ormai fermato I funerali domani a Frosinone

Un dramma familiare ha scosso Frosinone il 12 maggio 2025, quando il corpo senza vita di nonno Alberto Miccoli, 91 anni, è stato trovato sul balcone della sua abitazione in via Po. Nonostante i tempestivi soccorsi, il suo cuore si era ormai fermato. I funerali si terranno domani nella città natale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dramma familiare si è consumato nella giornata di ieri, 12 maggio 2025, a Frosinone, quando il corpo senza vita di Alberto Miccoli, 91 anni, è stato trovato sul balcone della sua abitazione in via Po. L’uomo, pensionato e affetto da problemi di salute, è stato rinvenuto dalla moglie, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha chiesto aiuto a una vicina di casa.L’Allarme e l’Intervento dei soccorsiLa vicina ha immediatamente lanciato l’allarme, avviando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i medici del 118, che, nonostante i tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvare la vita all’uomo. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Alberto Miccoli.L’Ipotesi del Gesto VolontarioSul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Muore sul balcone di casa: nonno Alberto aveva 91 anni. Immediati i soccorsi ma il suo cuore si era ormai fermato. I funerali domani a Frosinone

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo, anziana precipita dal balcone mentre dipinge: muore in ospedale - Stava pitturando una staccionata sul balcone di casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata nel vuoto da oltre quattro metri. L’anziana, una donna di circa 80 anni residente ... 🔗telenord.it

Cade dal balcone di casa e muore, il giallo della ringhiera mancante - La vittima è un'anziana, troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Pare ci fossero dei lavori e un operaio risulta indagato ... 🔗today.it

Cade dal balcone e muore. Denunciò maltrattamenti: il compagno è ricercato - Era sotto il balcone della palazzina dove abitava con ... Stando alle testimonianze dei vicini di casa si tende a escludere la via del suicidio: la donna non soffriva di depressione ed era stata ... 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alberto Genovese indagato per un secondo stupro : C’era anche la fidanzata

Tra le carte della Procura di Milano, che sta indagando su Alberto Genovese, c'è anche una dichiarazione formale di una seconda ragazza che accusa l'imprenditore di averla violentata a Ibiza.